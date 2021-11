Tutela Made in Italy Caso Prošek, la Coldiretti presenta ricorso all'Ue con 1.000 agricoltori Si ritiene che la domanda di registrazione del Prošek da parte della Croazia danneggi l'eccellenza italiana del Prosecco. Iniziati i 60 giorni per le controdeduzioni della Croazia

di Tiziana Di Giovannandrea La Coldiretti, la maggiore organizzazione degli imprenditori agricoli dell'Ue, informa che "il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, insieme a circa 1000 imprenditori agricoli, ha presentato un autonomo atto di opposizione alla domanda di registrazione della menzione tradizionale croata Prošek pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea". Il ricorso è stato presentato in prossimità dello scadere del termine ultimo fissato dalla normativa europea per presentare l'opposizione alla richiesta della Croazia, il prossimo 22 novembre."Si tratta di un'iniziativa che punta a rafforzare, con la partecipazione diretta dei viticoltori, il fronte nazionale di opposizione alla proposta dell'Unione Europea, per arrestare un pericoloso precedente in grado di ledere gli interessi dei produttori e dei consumatori del Prosecco e dell'intero patrimonio agroalimentare di qualità italiano", specifica il presidente Prandini sottolineando che "si rischia anche di indebolire la stessa Ue nei rapporti internazionali e nei negoziati per gli accordi di scambio dove occorre tutelare le denominazione Made in Italy dai falsi".La Coldiretti ha fornito il proprio sostegno ai tavoli di lavoro del ministero delle Politiche agricole, delle Regioni e dei Consorzi di tutela del Prosecco. Inoltre sono state presentate anche autonome opposizioni da parte di Coldiretti Treviso, Consorzio agrario Treviso e UECOOP per fare emergere tutti i diversi elementi di criticità della proposta di registrazione.La Croazia ha ora 60 giorni di tempo per le controdeduzioni così come pure anche gli altri Stati membri possono far pervenire alla Commissione atti di adesione all'opposizione formulata dal governo e dalla Coldiretti. In questa fase potrà anche essere dichiarata la inammissibilità della richiesta come ha lasciato intendere il Commissario per l'agricoltura della commissione von der Leyen, Janusz Wojciechowski, al Forum internazionale dell'agroalimentare della Coldiretti.Il Prošek è un vino dolce da dessert tradizionalmente proveniente dalla zona meridionale della Dalmazia per il quale Zagabria chiede di registrare una "menzione tradizionale" dopo che il tentativo di proteggere la stessa denominazione era già fallito nel 2013.Secondo l'analisi della Coldiretti su dati Istat dei primi otto mesi dell'anno, nel mondo quasi una bottiglia di vino italiano su sei stappate all'estero è di Prosecco, diventato il fuoriclasse delle bollicine grazie a un incremento delle bottiglie esportate oltre confine del 40% nel 2021. Si tratta di tutelare un patrimonio del Made in Italy che alla fine dell'anno raggiungerà un valore al consumo di 2,5 miliardi di euro dei quali la maggior parte realizzati sui mercati esteri con la leadership a livello mondiale in termini di volumi esportati davanti a Champagne e Cava.Glisono diventati il primo acquirente in valore di bottiglie di Prosecco con un aumento del 56% ma l'incremento maggiore delle vendite - sottolinea la Coldiretti - si è verificato indove gli acquisti sono raddoppiati (+103%) mentre in, il paese dello Champagne, guadagna il +35% seguita dalla(+33%), nei primi otto mesi del 2021. Il vino Made in Italy resiste anche alla Brexit con lache resta il secondo Paese per quantità consumate con le vendite aumentate del 14%, e la prospettiva di incrementare ulteriormente la distribuzione visto che il Governo ha annunciato il taglio delle tasse sul Prosecco e sui vini spumanti con un calo di circa 1,3 euro a bottiglia che si rifletterà sui prezzi di vendita e renderà più accessibile l'acquisto del vino italiano.Il record sui mercati esteri è spinto da un sistema di produzione che fa capo a due regioni: Veneto e Friuli Venezia Giulia; nove province e tre denominazioni d'origine: Prosecco DOC, Prosecco di Conegliano Valdobbiadene DOCG e Asolo Prosecco DOCG per una produzione che ha raggiunto - ricorda la Coldiretti - 700 milioni di bottiglie dopo aver incassato nel 2019 ilIl successo mondiale del Prosecco ha provocato una fiorente produzione di imitazioni che rischiano di ingannare o confondere i consumatori di cui il Prošek è solo l'ultimo esempio, ma negli scaffali dei supermercati di tutto il mondo la Coldiretti ha smascherato anche il Meer-secco, il Kressecco, il Semisecco, il Consecco e il Perisecco tedeschi ma in commercio sono arrivati anche il Whitesecco austriaco, il Prosecco russo e il Crisecco della Moldova mentre in Brasile nella zona del Rio Grande diversi produttori rivendicano il diritto di continuare a usare la denominazione prosecco nell'ambito dell'accordo tra Unione Europea e Paesi del Mercosur.