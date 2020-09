#stopallaviolenzadigenere Protesta in minigonna al liceo Socrate di Roma. Ministero chiede approfondimento

A quanto si apprende, il Ministero dell'Istruzione, tramite l'Usr del Lazio, ha chiesto un approfondimento sul caso scoppiato al liceo Socrate di Roma, in cui la vicepreside avrebbe invitato le alunne a non indossare abiti succinti. Alla presunta richiesta, è seguita la protesta delle alunne: molte di loro si sono presentate a scuola in minigonna. "Non è colpa nostra se gli cade l'occhio #stopallaviolenzadigenere", si legge su un cartello appeso tra i corridoi, la foto del cartello ha fatto il giro del web.