Serie A, ottava giornata Lo Spezia resta in piedi contro l'Atalanta: 0-0 al 'Manuzzi' Un legno a testa nel primo tempo (Farias e Zapata), nella ripresa gli orobici 'sbattono' contro un super Provedel che salva i liguri in almeno quattro occasioni. Per la squadra di Gasperini il pari è un mezzo passo falso

Il neo promosso Spezia conferma il buon avvio di campionato strappando il pari all’Atalanta di Gasperini: al ‘Manuzzi’ di Cesena finisce 0-0.Liguri con personalità nel primo tempo: subito palo pieno del guizzante brasiliano Farias (2’, botta dal limite) che ci riprova al 6' con un’azione in fotocopia ma alza troppo la mira. Due occasioni anche per gli orobici, che fanno molto possesso ma vanno a fiammate: Gosens spreca malamente (conclusione alta) a pochi passi dalla porta dopo aver vinto un rimpallo in area (14’), si stampa sul legno al 40' il destro incrociato di Duvan Zapata. Ritmi sostenuti e match piacevole.Ripresa. Al 50’ decisiva chiusura di Erlic su Toloi, pronto a colpire dopo uno spiovente di Ilicic, al 56’ Gosens fa centro con una saetta di sinistro ma Rapuano (check col Var) annulla per un precedente fuorigioco millimetrico di Zapata, che di testa aveva fornito l’assist. Dopo aver rischiato, si scuotono i padroni di casa: sinistro potente di Gyasi, Gollini in angolo (63’). A ruota risposta degli ospiti con la stoccata di Lammers: Provedel si allunga e smanaccia con la punta delle dita. Piccini non inquadra lo specchio di testa (74’), all’83’ è ancora un super Provedel a tenere in piedi i liguri, fermando prima Pasalic in uscita e poi salvando (grandissimo intervento) sul tiro a botta sicura di Gosens. Ma il ‘lavoro’ del portiere dello Spezia non è finito: altra doppia parata (87’ e 88’) sul croato Pasalic, che però doveva e poteva far meglio. Finiscono qui gli assalti dell’Atalanta, che deve ‘accontentarsi’ del pareggio.