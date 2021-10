L'avvocato Marras alla tv catalana Puigdemont. Il legale italiano: "Resterà certamente in libertà e potrà tornare a Bruxelles"

Puigdemont, Marras, screenshot da Preguntes Frequents

L'ex presidente catalano Carles Puigdemont "resterà certamente in libertà" dopo l'udienza fissata per lunedì presso la Corte d'Appello di Sassari che dovrà stabilire se accogliere o respingere la richiesta di estradizione avanzata nei confronti del leader indipendentista da parte dell'autorità giudiziaria spagnola: è la convinzione di Agostinangelo Marras, il suo avvocato in Italia, secondo quanto ha affermato lo stesso legale in un'intervista alla televisione pubblica catalana Tv3, per il programma Preguntes Frequents. Secondo Marras pertanto Puigdemont potrà "tornare a Bruxelles" dove esercita la carica di europarlamentare,nonostante sia ricercato dalla giustizia spagnola.