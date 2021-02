Intervista anticipata da Rossiya 24 Putin: l'Occidente usa Navalny per "arginare" la Russia

Vladimir Putin (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Il presidente russo,, ha accusato i Paesi occidentali di strumentalizzare l'incarcerazione dell'oppositorenell'ambito della loro "politica di contenimento" della Russia."I nostri avversari o i nostri potenziali avversari hanno sempre fatto affidamento su persone ambiziose e assetate di potere, le hanno sempre utilizzate", ha detto Putin in un'intervista ai media russi anticipata dal canale pubblico Rossiya 24."Usano questo personaggio proprio ora, in un momento in cui tutti i Paesi del mondo, compreso il nostro, stanno sperimentando esaurimento, frustrazione e insoddisfazione" a causa "delle condizioni in cui vivono, del livello del loro reddito", ha detto Putin, secondo il quale "i numerosi successi" della Russia, come l'ideazione del vaccino Sputnik V, "iniziano ad irritare" gli avversari di Mosca."Più forti diventiamo, più forte sarà questa politica di contenimento", ha sottolineato il presidente russo.