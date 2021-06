2 giugno I 75 anni della Repubblica. Mattarella: nuova stagione di ripresa e rinascita Nel suo saluto nel Cortile d'Onore del Quirinale il capo dello Stato ha voluto ricordare Carla Fracci, la grande étoile della danza scomparsa qualche giorno fa

Sergio Mattarella ha voluto ricordare Carla Fracci all'inizio del suo discorso alla prima cerimonia per la Festa della Repubblica nel Cortile d'Onore del Quirinale, alla presenza degli ambasciatori e del corpo diplomatico."Desidero ricordare, in questa occasione, una grande figura della cultura italiana, Carla Fracci, che, con le sue doti straordinarie, ha reso lustro al mondo della danza a livello internazionale", ha detto il capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, davanti agli ambasciatori accreditati a Roma nel Cortile d'Onore del Quirinale, rimasto chiuso dal 3 ottobre scorso agli eventi pubblici."La nascita della Repubblica Italiana, nel 1946, segnava anch'essa un nuovo inizio: la edificazione di una casa comune, basata sulla libera sottoscrizione di un patto di cittadinanza da parte dei cittadini e, per la prima volta, delle cittadine". Sergio Mattarella parla agli ambasciatori ospitati al Quirinale per la Festa della Repubblica e traccia un parallelismo tra l'uscita dalla pandemia e l'uscita dalla Seconda guerra mondiale. "Sulle macerie il popolo italiano, i popoli d'Europa, i popoli del mondo, si proposero di non ripetere gli errori del passato. Non sempre vi siamo riusciti" fa notare il presidente della Repubblica. "Ma la spinta alla rinuncia della guerra, come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, è stata allora, e rimane, robusta e forte. E' un disegno incompiuto, per il quale moltiplicare gli impegni comuni. Con questa convinzione e in questa prospettiva auguro a tutti buona Festa della Repubblica Italiana".E' proprio da qui che bisogna ricominciare per una "nuova stagione di ripresa e rinascita, civile ed economica. Un nuovo inizio per una comunità internazionale che voglia affrontare con successo le sfide della sostenibilità dei modelli di vita e della lotta alle disuguaglianze", dice il capo dello Stato.Il progresso realizzato dalla Repubblica Italiana in questi settantacinque anni è stato straordinario. Ci ha accompagnato una condivisione di valori e di prospettiva con le numerose nazioni con cui abbiamo cooperato. E' questa dimensione del multilateralismo - radicata nella nostra Costituzione - che ha espresso l'autentica vocazione del nostro Paese: contribuire a realizzare un mondo in pace, in cui i diritti della persona e dei popoli trovino piena attuazione, secondo regole assunte dalla comunità internazionale. Si tratta di diritti inalienabili e indivisibili. Ogni atto di forza contro di essi danneggia la causa della pacifica coesistenza e del sereno sviluppo di relazioni basate sul rispetto del diritto internazionale". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica nel suo breve discorso. "La concezione di un bene comune, più importante di ogni particolarismo, ci ha portato ad essere convintamente parte della Unione Europea, elemento imprescindibile della nostra stessa identità nazionale", ha aggiunto.E proprio per celebrare il 75° anniversario della Repubblica italiana si è tenuto il concerto nel Cortile d'Onore. Protagonista l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Jakub Hruša. Ospite d'eccezione l'étoile del Teatro alla Scala Roberto Bolle, che con la prima ballerina Virna Toppi ha danzato un passo a due su musiche di Antonio Vivaldi.