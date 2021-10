Tragico incidente nel Varesotto 14enne muore dopo essere caduto in una vasca di depurazione Recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco, è morto in ospedale. Sembra sia caduto nella vasca mentre cercava di recuperare un pallone

Tragico incidente a Castellanza (Varese): un ragazzo di 14 anni è morto nel pomeriggio dopo essere caduto in una vasca di depurazione. Il ragazzo è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco ed è stato portato all'ospedale di Legnano, dove però è deceduto poco dopo essere giunto al Pronto soccorso.Sembra che il ragazzo sia caduto nella vasca nel tentativo di recuperare un pallone. Il 14enne era già in arresto cardiaco al momento in cui è stato recuperato e gli operatori nel tragitto hanno tentato di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.