"Sarà un natale diverso" Raggi: "Se condannata? Vado avanti". La sindaca a Rainews 24: continua lotta contro la criminalità

"Io, in questo momento la città ha bisogno di una guida sicura e onesta". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervistata da Rainews 24, in merito a cosa farà se verràcondannata al processo di appello per la nomina di Renato Marra."Complimenti ai carabinieri e alle forze ordine. Con questa amministrazione abbiamo lanciato un messaggio forte e chiaro:", ha detto la sindaca a Studio24 su Rainews, commentando il blitz dei Carabinieri di oggi che ha portato a 28 arresti fra i quali quelli di Michele Senese. "Ricordo che da questo punto di vista, abbiamo lavorato all'abbattimento delle villette dei Casamonica, contro il clan Spada, ora c'è l'arresto di Senese. Insomma il messaggio è forte"."Questo, Roma è la culla della cristianità e una serie di celebrazioni non ci saranno". Per evitare gli assembramenti "c'è un tavolo aperto con Prefettura e Questura per valutare quali saranno le misure più idonee, è importante poter rispondere in maniera dinamica".