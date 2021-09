Rai Fiction premiata ai Nastri d'argento per le serie tv Serie dell'anno "Il Commissario Ricciardi" con Lino Guanciale dai romanzi di Maurizio de Giovanni

Lino Guanciale in "Il Commissario Ricciardi" (Ansa)

Condividi

Rai Fiction si aggiudica numerosi premi alla prima edizione dei 'Nastri d'Argento Grandi Serie Internazionali', dedicati alla serialità. Nastro D'Argento a 'L'Amica geniale' nella categoria Eccellenze dei titoli internazionali, con le attrici con Ludovica Nasti, Elisa Del Genio, Gaia Girace e Margherita Mazzucco premiate come Giovani talenti esordienti. Inoltre premio a Luca Zingaretti per i vent'anni della storica serie Rai 'Il Commissario Montalbano'. Nella sezione 'Made in Napoli' Maurizio De Giovanni ottiene il Nastro Speciale per la scrittura per 'Mina Settembre' e 'I Bastardi di Pizzofalcone'.Riconoscimenti anche per alcuni popolarissimi protagonisti di queste serie come Tosca D'Aquino e Massimiliano Gallo. Alla serie 'Mare Fuori' il Nastro Speciale per l'attenzione ai giovani. Nella sezione 'Serie dell'anno' premiato 'Il Commissario Ricciardi' e Nastri d'Argento Grandi Serie ad Antonio Milo e Lino Guanciale, sempre per 'Il Commissario Ricciardi'.Un Nastro d'Argento va al direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati. "Un premio prestigioso - commenta - una prima edizione che premia il grande lavoro della squadra di Rai Fiction, una quantità di titoli che va a braccetto con la qualità delle nostre storie, storie contemporanee e vitali che guardano al mondo e alla società e cultura italiana nelle loro molteplici sfaccettature. Ringrazio il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e la sua presidente Laura Delli Colli per aver istituito un premio necessario per il grande mondo della serialità".