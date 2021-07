Nuovi vertici Rai, via libera del Consiglio dei ministri alle nomine di Fuortes e Soldi Confermate le designazioni del ministro dell'Economia, Franco

Condividi

Luce verde del Consiglio dei ministri alle nomine di Carlo Fuortes e Marinella Soldi per i vertici della Rai. E' quanto si apprende da fonti dell'esecutivo. L'indicazione è formalmente arrivata dal ministro dell'Economia Daniele Franco, in accordo con il premier Mario Draghi.Fuortes assumerà il ruolo di Amministratore delegato, Soldi è stata indicata per il ruolo di presidente.Ieri il Senato aveva eletto Igor De Biasio (102 voti) e Alessandro Di Majo (78 voti) come membri del Cda Rai. La Camera dei deputati aveva invece scelto Francesca Bria e Simona Agnes. Bria ha avuto 162 voti, Agnes 161.