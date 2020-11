Usa 2020 ​Biden: "L'America è tornata e lavorerà con gli alleati". Trump a sorpresa in sala stampa Il presidente eletto annuncia i membri chiave che comporranno la sua squadra di governo. Due donne a capo di Intelligence e Tesoro. Anche il Nevada certifica voto e vittoria di Biden

"Questa squadra dimostra che l'America è tornata e che riprenderà a lavorare con gli alleati". Così Joe Biden, presentando gli uomini che nella sua amministrazione guideranno la politica estera e della sicurezza, a partire dal futuro segretario di Stato, Anthony Blinken.

La squadra

Jake Sullivan sarà il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale. Per guidare il Dipartimento di sicurezza nazionale è stato invece scelto Alejandro Mayorkas, primo dirigente di origini latine in questo ruolo. Avril Haines, già numero due dell'intelligence, sarà la prima donna a capo della Cia. La 35enne diplomatica afroamericana Linda Thomas-Greenfield sarà l'ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite e avrà anche un posto nel Consiglio di sicurezza nazionale, secondo il quotidiano New York Times. All'ex segretario di Stato con Obama, John Kerry, è spettato il nuovo incarico di inviato speciale del presidente per il clima. Kerry, che ora ha 76 anni, era stato nel 2015 il negoziatore americano dell'accordo sul clima di Parigi, da cui Donald Trump ha recentemente ritirato l'America. La nomina di Kerry, ha specificato il comitato Biden, non richiede l'approvazione del Senato. Per le questioni climatiche interne il nuovo presidente dovrebbe nominare anche un altro funzionario che opererà alla Casa Bianca con uno status pari a quello di Kerry. Secondo il quotidiano Wall Street Journal, è Janet Yellen il nome che Biden sceglierà per guidare il Tesoro americano. Yellen sarebbe così la prima donna a ricoprire l'incarico in 231 anni di storia. Yellen, che è stata anche la prima donna a capo della Federal Reserve, è un'economista del lavoro favorevole all'intervento dello Stato in economia.

Le nomine di Biden sembrano puntare su funzionari esperti che in molti casi hanno già lavorato nell'amministrazione Obama. Biden stesso ha detto che "non abbiamo tempo da perdere quando si tratta della nostra sicurezza nazionale e della nostra politica estera" ed è per questo motivo che ha "bisogno di una squadra pronta per il primo giorno".

Intanto, anche il Nevada, dopo la Pennsylvania, ha certificato la vittoria del presidente eletto Joe Biden. Lo riporta la 'Cnn', secondo cui il segretario di Stato del Nevada, la repubblicana Barbara K. Cegavske, ha ufficializzato i risultati delle elezioni del 3 novembre. Stando ai dati, Biden ha ottenuto oltre 33mila voti in più di Trump.



Trump a sorpresa in sala stampa

"Incredibile, mai avvenuto prima, superato ogni record". Donald Trump è apparso a sorpresa in sala stampa alla Casa Bianca per una brevissima dichiarazione ai giornalisti in cui ha evidenziato il buon risultato di oggi in Borsa. Il presidente americano è andato via senza rispondere alle domande. Con lui c'era il vice presidente Mike Pence, che non ha parlato.

Le parole di Trump arrivano dopo che il Dow Jones Industrial Average ha raggiunto un record di oltre 30mila punti. Gli investitori appaiono incoraggiati dai progressi sui vaccini anti covid, ma anche dal fatto che finalmente sia stata avviata la transizione verso la presidenza Biden, anche se Trump non ha ancora ammesso la sconfitta. E il balzo della Borsa arriva anche dopo la notizia che l'ex capo della Federal Reserve, Janet Yellen, sarà segretario al Tesoro.





"Non ancora deciso chi sarà il prossimo presidente" twitta il presidente

"Ricordate, il Gsa ha fatto un lavoro straordinario ed Emily Murphy ha fatto un grande lavoro, ma non è il Gsa a decidere chi sara' il prossimo presidente degli Stati Uniti" ha scritto su Twitter il presidente Usa, che non ha intenzione di riconoscere la vittoria del rivale. Ieri, Emily Murphy, a capo della General Services Administration, l'agenzia federale che ha il compito di autorizzare l'inizio del passaggio di consegne, ha certificato il risultato delle elezioni con il benestare di Trump.

Star di Fox News: "Biden sarà presidente, bisogna accettare la realtà"

"A meno che la situazione legale cambi in modo netto e francamente improbabile, Joe Biden si insedierà come presidente il 20 gennaio". Anche Laura Ingraham lascia le barricate degli irriducibili di Trump e, nel suo show su Fox News "The Ingraham Angle" afferma che prendere atto della vittoria del democratico "significa vivere nella realtà".

"E se i vi offrissi una falsa realtà, se vi dicessi che vi è un'eccellente, fenomenale possibilità che intervenga la Corte Suprema per dare una vittoria al presidente Trump, io vi mentirei", ha aggiunto l'opinionista di Fox News che, insieme ad altri colleghi, finora aveva sostenuto che Trump aveva la possibilità di vincere la battaglia legale.

Nel suo intervento, avvenuto dopo che lo stesso Trump con i suoi tweet aveva detto di aver autorizzato l'avvio della transizione, Ingraham, ha esortato gli ascoltatori dell'emittente conservatrice a prepararsi ad una prossima presidenza Biden. "Dire questo non vuole dire che io non pensi che queste elezioni siano piene di problemi e potenziali frodi e dire questo non vuol dire abbandonare il movimento populista conservatore" ha poi aggiunto affermando di continuare a sostenere "il diritto e l'obbligo del presidente di continuare i ricorsi legali".