Verso le presidenziali Usa 2020, Biden: Trump “non ci ruberà le elezioni” Lo scontro è sui voti per posta. Il presidente Usa ha detto di non considerare validi quelli che arriveranno dopo il 3 novembre. Biden, intanto, difende Fauci



“Questo presidente non ci ruberà le elezioni”. Risponde così Joe Biden candidato democratico alla Casa Bianca, ai giornalisti che gli chiedevano sulla possibilità di che il presidente Donald Trump la notte elettorale dichiari vittoria prima dei risultati ufficiali.Trump aveva smentito di dichiarare vittoria il giorno dell'Election Day, anche se sarà in vantaggio. Allo stesso tempo, però, ha ribadito di considerare validi i voti per posta arrivati dopo il 3 novembre. "Non appena l'elezione sarà chiusa – ha annunciato- noi arriveremo con gli avvocati".Il candidato democratico interviene anche a difesa di Fauci, esperto americano in malattie infettive, dopo la minaccia di Trump di licenziarlo. "Abbiamo bisogno- scrive Biden in un tweet- di un presidente che ascolta gli esperti come Fauci".“Aspettate le elezioni” ha detto Trump, durante un comizio in Florida. Ai suoi sostenitori che chiedevano a gran voce “Licenzia Fauci”, ha risposto: "Non ditelo a nessuno, ma lasciatemi aspettare un pò dopo le elezioni". Concludendo "Apprezzo il suggerimento".Fauci è sempre stato molto critico verso la Casa Bianca per la gestione della pandemia. In un'intervista al Washington Post, ha detto che gli Stati Uniti non sono in una buona posizione sul fronte della lotta al Covid, perché - ha spiegato- il presidente la affronta guardando all'economia. Al contrario -ha sostenuto Fauci- lo sfidante Joe Biden sta guardando la pandemia dalla prospettiva giusta, quella "sanitaria".