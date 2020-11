Delaware Biden, il discorso della vittoria: "E' tempo di unità, sarò il presidente di tutti" Ad ascoltare ed acclamare il presidente eletto, e la vice Kamala Harris, alcune migliaia di fan con mascherina, ma questa volta senza distanziamento sociale, nel parcheggio del 'Chase Center' della sua Wilmington, il quartier generale della campagna. Priorità del suo Governo lotta al virus, economia, sanità, razzismo e clima.

"Miei concittadini, il Popolo di questa nazione ha parlato e ci ha consegnato una vittoria chiara e convincente, una vittoria per "we the people". Joe Biden esordisce citando la Costituzione americana e ricordando che questo ticket democratico è il più votato della storia con 74 milioni di schede. Poi va dritto al messaggio: "Ho corso come democratico ma sarò il presidente di tutti, un presidente che non cerca di dividere ma di unire. Non ci sono Stati rossi e Stati blu ma gli Stati Uniti d'America".Biden cita solo una volta Donald Trump, quando dice di capire il disappunto di chi lo ha votato e ricorda di aver perso anche lui due volte la corsa per la Casa Bianca. Ma ne approfitta per lanciare un appello a mettere da parte "la dura retorica, abbassare la temperatura, a guardarci e ascoltarci reciprocamente smettendo di trattare i nostri oppositori come nemici. Lavoriamo tutti insieme, democratici, repubblicani, indipendenti, progressisti, moderati, conservatori, giovani e vecchi, cittadini metropolitani e delle aree rurali o suburbane, gay, eterosessuali e transgender, bianchi, latinos, asiatici, nativi americani". Un ringraziamento speciale è andato agli afroamericani che lo hanno sostenuto nel momento più basso della sua campagna.Poi si concede gli omaggi. Prima alla moglie Jill, alla loro figlia Ashley, al figlio Hunter e Beau (morto di cancro), a tutti i nipoti con le loro famiglie. Poi a Kamala Harris, "che ha fatto la storia come prima donna vice", e a suo marito Doug, dando loro il benvenuto nella sua famiglia come 'Bidens onorari'.