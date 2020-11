Usa 2020 Fox News interrompe la diretta della portavoce della Casa Bianca su "voti illegali"

Fox News ha interrotto una conferenza stampa della portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, nel momento in cui ha parlato di "voti illegali", senza fornire alcuna prova, in merito alle accuse di brogli avanzate da Donald Trump sul voto alle presidenziali."Vogliamo che ogni voto legale sia conteggiato e vogliamo che ogni voto illegale...", stava proseguendo McEnany, quando la diretta del suo discorso è stata interrotta dall'emittente."A meno che non abbia più dettagli a sostegno di ciò, non posso continuare a mandarla in onda", ha detto l'anchor Neil Cavuto, aggiungendo che si tratta di "un'accusa esplosiva" nei confronti della controparte sul fatto che "abbia truffato". Lo riferisce Bbc.