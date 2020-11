Usa 2020 La Cina si congratula con Biden per la vittoria alle elezioni

Usa, Cina

La Cina ha presentato le congratulazioni a Joe Biden per la vittoria nelle elezioni presidenziali statunitensi. "Rispettiamo la scelta del popolo americano", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, "ci congratuliamo con Biden e con la vice presidente eletta Kamala Harris". Inoltre, ha aggiunto il portavoce, "allo stesso tempo, i risultati saranno confermati secondo le leggi e procedure degli Stati Uniti".Le congratulazioni di Pechino sono maturate a una settimana quasi dal superamento dei 270 Grandi elettori da parte di Biden, soglia minima per rivendicare la vittoria, malgrado il presidente Donald Trump abbia rifiutato di ammettere la sconfitta annunciando al contrario una serie di azioni legali in diversi stati americani sulle accuse di illegalità del voto non suffragate da prove.