La prima intervista dal voto per le presidenziali Trump su Fox: "Sono state le elezioni più truccate della storia". Biden stoppa il muro anti-migranti Il presidente uscente torna a denunciare brogli nel voto del 3 novembre. La Pennsylvania respinge il suo ricorso, il Wisconsin chiude il riconteggio e conferma Biden. "E' difficile arrivare fino alla Corte Suprema" dice il tycoon

"Sono state le elezioni più truccate mai viste, una frode assoluta": Donald Trump torna a rilanciare le accuse di brogli nel voto del 3 novembre, intervenendo telefonicamente nel programma di Maria Bartiromo su Fox News. E' la prima intervista rilasciata dal presidente Usa dopo le elezioni. "Abbiamo moltissime prove sul fatto che è stata la più grande frode elettorale della storia americana", ha aggiunto, tornando a contestare l'esito del voto in tutti gli stati chiave vinti da Joe Biden, dal Wisconsin al Michigan, dalla Pennsylvania alla Georgia.



A proposito della Pennsylvania, proprio nelle scorse ore la Corte Suprema dello Stato ha decretato un'altra sconfitta per il tycoon: respinto il ricorso per invalidare le schede per corrispondenza e bloccare la certificazione dei risultati del voto. "E' difficile arrivare fino alla Corte Suprema" ammette Trump sempre su Fox News. "Ho i migliori avvocati, ma è molto difficile portare un caso davanti alla Corte Suprema".

Trump ha quindi attaccato le decisioni finora prese dalle varie corti che hanno respinto cause e ricorsi della sua campagna. "Non ci permettono di mostrare le nostre prove, dicono al presidente degli Stati Uniti che non ha la possibilità. Ma in che sistema giudiziario abbiamo?". "Io vorrei presentare un'unica grande causa con prove incredibili e centinaia e centinaia di dichiarazioni giurate -ha aggiunto - ma non ce lo permettono".



La decisione della Corte della Pennsylvania di fatto riduce quasi a zero le possibilità del presidente di rivedere il risultato elettorale in questo Stato, già assegnato ufficialmente al candidato democratico Joe Biden, con un margine di circa 81 mila voti. "Non sono riusciti a sostenere che anche una singola scheda elettorale per corrispondenza fosse stata buttata o contata in modo fraudolento", ha dichiarato il giudice David Wecht. Il team di avvocati di Trump farà appello.



Non solo. "Molti voti illegali" anche in Wisconsin, twitta Trump, che si appresta a presentare azioni legali "lunedì o martedì". Lo Stato ha terminato proprio oggi il riconteggio dei voti, confermando la vittoria di Biden. Il post in questione è stato bollato come 'controverso' dalla piattaforma social.



Mentre il tycoon punta a sconfessare il verdetto delle urne, il presidente eletto Joe Biden inizia a smontare la politica sull'immigrazione dell'inquilino uscente: la costruzione del muro al confine con il Messico e la fine del 'travel ban' da alcuni Paesi musulmani, realizzati da Trump in quattro anni a colpi di decreti, oltre 400.

Tra i primi atti di Biden alla Casa Bianca - spiega uno dei suoi consiglieri al sito Axios - anche il blocco dei rimpatri forzati per almeno cento giorni e l'istituzione di una task force per riunire le famiglie di immigrati. Insieme al segretario per l'Homeland Security, Alejandro Mayorkas, il primo ispanico a ricoprire quel ruolo, Biden invierà poi al Congresso una legge che indichi un percorso di cittadinanza per 11 milioni di immigrati irregolari e un provvedimento per rafforzare il programma per i Dreamer.



Eletto numero record di donne colore al Congresso, nessuna Gop

E' stato eletto un numero record di donne di colore in Congresso alle ultime elezioni Usa, ma neanche una è tra i ranghi del partito repubblicano. Le parlamentari di colore elette sono 29, secondo i dati del Center for American Women and Politics.