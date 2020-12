Usa 2020 Trump verso il record di iniezioni letali in un mandato presidenziale In queste ore, eseguita la prima delle cinque condanne a morte in programma entro la fine della sua presidenza. E' anche la prima volta che accade durante il periodo di transizione. Non solo, il tycoon accelera e si gioca tutte le carte: appello alla Corte Suprema perché rovesci l'esito del voto e pressione sulla Fda per l'approvazione del vaccino anti-Covid

E' stata eseguita la condanna a morte di Brandon Bernard, la prima la prima delle cinque esecuzioni in programma prima della fine della presidenza di Donald Trump il 20 gennaio. Brandon, il cui caso è particolarmente noto negli Usa per il dibattito sulla condanna a morte in casi di maggiore età appena raggiunta al momento del crimine commesso, è stato ucciso con una iniezione letale in un carcere federale Usa. Lo riferiscono i media americani.

Brandon Bernard, 40 anni, è stato infatti condannato a morte per un omicidio commesso quando aveva 18 anni e sarà il più giovane condannato ucciso dal governo federale Usa in quasi 70 anni. Se tutte le cinque esecuzioni avranno luogo Trump sarà il presidente sotto il cui mandato sono state eseguite più condanne a morte in oltre un secolo.

Da luglio a oggi le esecuzioni sarebbero 13 e le cinque in programma rompono con la tradizione vecchia di 130 anni di non eseguire condanne a morte durante il periodo di transizione presidenziale.Il quarantenne è il primo in lista per l'esecuzione insieme al 56enne Alfred Bourgeois, entrambi in un penitenziario a Terre Haute, nell'Indiana.

Bernard è stato condannato per il suo coinvolgimento nell'omicidio di Todd e Stacie Bagley nel giugno 1999. E' uno dei cinque adolescenti accusati di aver rapinato i due e di averli costretti a salire sul retro della loro macchina in Texas. Furono uccisi in macchina dal complice diciannovenne Christopher Vialva prima che Bernard incendiasse l'auto. La condanna a morte di Vialva è stata eseguita a settembre.

La Corte Suprema rovesci l'esito del voto

In queste stesse ore, Donald Trump sprona con un tweet la Corte Suprema a rovesciare il risultato delle elezioni presidenziali americane che hanno dato la vittoria a Joe Biden,definendo la prossima amministrazione "uno scandalo".

"La Corte Suprema dovrebbe seguire la Costituzione e fare quello che tutti sanno deve essere fatto. Devono mostrare coraggio e saggezza.Salvate gli Usa!". La Corte ha in programma di pronunciarsi suun ricorso del Texas appoggiato dalla Casa Bianca e da altri 18 Stati Usa.



Pressioni sulla FDA per approvare il vaccino

E fa pressione (sempre via Twitter) sulla Food and Drug Administration (FDA) affinché si muova rapidamente nell'approvazione di un vaccino contro il coronavirus, lamentando che l'organizzazione si sta comportando come una "tartaruga grande, vecchia e lenta". Senza mezzi termini il presidente si è rivolto al commissiario della FDA, Stephen Hahn: "Fai uscire i vaccini ora, dottor Han. Smettila di giocare e inizia a salvare vite!!!".



Il tweet è arrivato poche ore dopo che un gruppo di esperti esterni ha votato per raccomandare alla FDA di concedere l'autorizzazione per l'uso di emergenza al vaccino prodotto da Pfizer e BioNTech. Per Trump- che inizialmente aveva predetto che un vaccino sarebbero stato pronto prima del giorno delle elezioni, sostenendo persino che all'interno della FDA lavorava un "deep state" che rallentava il processo di approvazione per motivi politici- il processo complessivo non è stato abbastanza veloce.