​Trump: "Quasi ZERO voti annullati in Georgia, è impossibile"

"Quasi ZERO voti annullati in Georgia. Negli anni passati erano quasi il 4%. Non è possibile": è quanto ha scritto su Twitter il presidente americano Donald Trump, mentre le autorità della Georgia si accingono ad annunciare l'esito del riconteggio a mano delle schede elettorali.

Sempre su Twitter, Trump ha sottolineato che "migliaia di voti non contati sono scoperti nelle contee della Georgia", aggiungendo che "quando ci sarà la partita molto più importante delle firme, lo Stato diventerà repubblicano, e molto rapidamente".

Almost ZERO ballots rejected in Georgia this election. In years past, close to 4%. Not possible. Must have signature check on envelopes now. Very easy to do. Dems fighting because they got caught. Far more votes than needed for flip. Republicans must get tough! @BrianKempGA