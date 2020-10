Usa 2020 Europa assediata dall'epidemia di Covid-19. Ma con un occhio al voto degli Stati Uniti In tutti gli ambienti l’attenzione per il match politico Trump vs Biden, è altissima. La percezione che mai come questa volta (anche, se non soprattutto, a causa della pandemia) il risultato delle elezioni americane sarà davvero “storico”, è universalmente diffusa. Da Bruxelles l'analisi del corrispondente della Rai

Condividi

di Donato Bendicenti Ho un ricordo molto nitido della serata, e della prima parte della notte, dell’: il momento della verità per, l’ultimo atto di una campagna elettorale durissima, un evento atteso in tutto il mondo come la notizia delle notizie.Con moltissimi altri colleghi, lavoravamo e seguivamo i primi dati dello spoglio dal: al terzo piano, dove si tengono le sessioni plenarie, erano stati allestiti dei maxischermi. Collegamenti e trasmissioni speciali per le emittenti televisive di tutta Europa si susseguivano ad un ritmo forsennato. I corridoi adiacenti agli studi televisivi erano strapieni di gente: europarlamentari, funzionari, diplomatici lobbysti. Nessuno sapeva cosa fosse il, e come avrebbe cambiato le nostre vite.Quella notte, e anche io, andammo a dormire convinti che Hillary Clinton sarebbe stata la prima donna a diventare. Non dimenticherò mai il momento in cui, dopo tre ore di sonno, guardai il cellulare. Erano le 5.45 del mattino. E Donald Trump aveva vinto la sfida elettorale più importante del mondo.Il nuovo momento della verità per il futuro dell’America – e non solo, ovviamente - si avvicina in questa città in un atmosfera completamente diversa. Bruxelles e ilsono in una situazione di confinamento severissimo, che durerà almeno sei settimane. Prima di cominciare a scrivere ho guardato in strada, dalle finestre del mio ufficio. Non c’era nessuno. Ed è sabato.La città che ospita leha cambiato volto, abitudini, modo di lavorare. Ha paura. Ma guarda avanti con coraggio. Sembra una contraddizione, ma non lo è. Le persone non si incontrano più di persona, gli “small talks” che facevano da motore alla circolazione delle informazioni, per il momento, sono solo un ricordo.Eppure, in tutti gli ambienti, l’attenzione per il match politico del secolo,, è altissima. La percezione che mai come questa volta (anche, se non soprattutto, a causa della) il risultato delle elezioni americane sarà davvero “storico”, universalmente diffusa.In una situazione geopolitica in movimento assai rapido, con i cosiddetti “nuovi protagonisti” che in realtà nuovi non sono affatto e hanno da tempo consolidato il loro peso sullo scacchiere mondiale, il vettore futuro della relazione tra l’e il suo interlocutore più antico, dall’altra parte dell’oceano, passerà dalle urne, e dai, degli Stati Uniti d’America.Anche perché, nonostante le molte tensioni accumulate durante i quattro anni di amministrazione Trump, la relazione tra i due partner tradizionali che insieme definiscono, in buona misura, il concetto di “occidente”, resta profonda. E’ stato un periodo altalenante, e certamente continuerà ad esserlo se l’attuale inquilino dellasarà riconfermato dal popolo americano per un secondo mandato. Ma non è detto che anche con Biden l’idea stessa di questo, articolato, e spesso confliggente rapporto politico e diplomatico, non abbia bisogno, da parte del Vecchio Continente, di un refresh.“Vogliamo investire in un rilancio del rapporto transatlantico e consideriamo gli Usa un pezzo fondamentale del nostro campo di gioco”, spiega il Presidente del Parlamento Europeo,E da questo approccio non si può prescindere. Ma sul tavolo negoziale ci sono molti dossier pesanti, pesantissimi: l’allergia di Trump per il multilateralismo, l’esasperazione della tradizionale empatia con ildurante la complicatissima (e non ancora terminata) stagione di. La reiterata minaccia di imporre dazi.Ma il tema non riguarda soltanto una mediazione virtuosa sugli accordi commerciali (peraltro di fondamentale, reciproca importanza). La negazione dell’accordo sull’raggiunto ada parte del Presidente degli Stati Uniti come si concilia con il 'Green Deal', pilastro delle politiche dellae delle sue prospettive riformiste? E ancora il tema del ruolo degli organismi sovranazionali. Le critiche all’e all’. La differenza di veduta su una questione fondamentale per la politica estera europea, come ilSe la politica è l’arte del compromesso, un minuto dopo aver saputo chi è il nuovo Presidente degli Stati Uniti, l’Unione Europea deve ricominciare i fare i conti con agenda molto complicata. Cui si aggiungono le tensioni tra Stati Uniti,, eche imporranno un supplemento di abilità diplomatica.L’Unione Europea vive forse il momento più drammatico, e decisivo, della sua storia. Una riflessione virtuosa sulla gestione delle relazioni transatlantiche si impone. Anche ammettendo errori, o debolezze passate. Ma per dialogare bisogna essere in due.Se l’idea di un “”, spesso evocata, che possa risollevare il mondo dall’incubo della pandemia, da una depressione economica e civile sempre più dura, che si aggiunge al dramma sanitario ed ad una tragedia umana incommensurabile, vuole diventare realtà, è del tutto evidente che il ruolo che potranno giocare gli Stati Uniti d’America sarà decisivo. Chiunque siederà nello