Usa 2020 Il primo passo di Joe Biden: nasce la nuova task force anti Covid, c'è anche una italo-americana Sarà composta da 13 membri, tra cui Luciana Borio, esperta in biodifesa che ha lavorato nella Fda e nel National Security Council

Luciana Borio, farà parte della task force anti-Covid della Casa Bianca

Joe Biden e il suo transition team hanno annunciato la creazione della task force anti Covid, che sarà composta da 13 membri, di cui tre co-presidenti: l'ex capo della Food and drug administration (Fda) David Kessler, l'ex 'surgeon general" Vivek Murty e la professoressa di Yale Marcella Nunez-Smith. Tra gli altri componenti: Rick Bright, l'esperto di vaccini che aveva denunciato le pressioni del governo Trump sull'idrossiclorochina, e l'italo-americana Luciana Borio, esperta in biodifesa, malattie infettive emergenti, sviluppo di prodotti medici e complesse emergenze sanitarie. Borio ha lavorato nella Fda e nel National Security Council, ricoprendo posizioni dirigenziali di alto livello tra cui assistente commissario per la politica antiterrorismo e capo scienziato in carica presso la FDA e direttore dell'ufficio della FDA per l'antiterrorismo e le minacce emergenti.Il cambiamento per il neo presidente eletto passa prima di tutto da qui, dalla gestione dell'emergenza covid, questione tra le più controverse dell'era Trump.La task force avrà il compito di basarsi sulle proposte presentate in campagna da Biden (come investimenti in dispositivi di protezione individuale e prestiti per le piccole imprese, o piani per implementare linee guida di salute pubblica più standardizzate) e trasformarle in un "progetto" da attuare una volta che si sarà insediato presidente a gennaio. Biden ha messo la cattiva gestione della pandemia da parte del presidente Donald Trump al centro della sua campagna elettorale e si è impegnato, da eletto, a fare della lotta al virus la sua massima priorità.