Usa 2020 Sondaggio in Germania: se Trump si presentasse alle elezioni non raccoglierebbe più del 10% dei voti Questo dicono i numeri diffusi dalla prestigiosa Fondazione Bertelsmann. Una pura esercitazione statistica che però fotografa abbastanza bene il "mood" che attraversa la Germania nei confronti della leadership americana.

Da Berlino l'analisi del corrispondente della Rai

Condividi

di Rino Pellino Sesi presentasse alle elezioni inraccoglierebbe non più del 10% dei voti. Mentre prendendo in considerazione solo gli elettori della conservatrice, partito di, il verdetto finale sarebbe di 71 a 7 a favore dello sfidante democratico. Pure esercitazioni statistiche, ma il sondaggio della prestigiosafotografa abbastanza bene il "mood" che attraversa la Germania nei confronti della leadership americana e che tocca probabilmente il livello più basso dalla fine dellaTradizionalmente i tedeschi, qualunque fosse il loro orientamento politico, hanno sempre guardato con sospetto a personaggi considerati troppo ricchi per fare politica in maniera disinteressata. Che poi il più fedele alleato degliin, sia durante che dopo la, venisse improvvisamente minacciato di sanzioni economiche con tentativi di ingerenze pesanti da parte degli ambasciatori Usa che si sono succeduti a, ha progressivamente allontanato il favore anche di ambienti politico-economici da sempre vicini alCiò non significa disinteresse per laal contrario.Nelle sei settimane precedenti il 28 ottobre, giorno nel quale ilha varato nuove e restrittive misure, l'attenzione delle prime pagine dei principali quotidiani tedeschi è stata quasi sempre monopolizzata non dalle notizie sulla pandemia, bensì dalla politica americana e dalla campagna elettorale in corso. Naturalmente reportage dagli Stati Uniti, editoriali di esperti di economia, sociologia, politologia si sono premurati di spiegare le ragioni del successo di Trump tra l'elettorato americano. Ma anche gli organi di stampa più conservatori, pur cercando di mantenere equilibrio di giudizio, hanno in sostanza dipinto una rielezione dicome unper la Germania e per l'Ultima notazione peral termine del suo mandato, l'aveva investita del ruolo di baluardo della. La cancelliera ha evitato il muro contro muro fine a se stesso, non si è ritagliata la parte dell'antagonista, senza però mai tirarsi indietro quando si è trattato di difendere, come nel caso del gasdotto '', gli interessi della Germania o di scegliere l'alleanza con laper difendere gli interessi europei. Per la Germania gli Stati Uniti restano il. Finora Angela Merkel è riuscita a farlo essere non un handicap, ma un punto di forza.