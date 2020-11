La battaglia di Trump Usa 2020, il Wp: Giuliani e Bannon dietro la strategia di ritardare la certificazione dei risultati Il legale del presidente in contatto con l'ex stratega della Casa Bianca: "Gettare dubbi sulla vittoria di Biden"

Le nuove mosse legali della campagna di Trump contro la vittoria elettorale di Joe Biden, rientrano nella strategia di Rudy Giuliani, che nei giorni scorsi ha assunto la guida della battaglia dei ricorsi, che ha convinto il presidente Trump che la linea da seguire è quella di ritardare in tutti i modi le certificazioni finali negli stati chiave per mettere in dubbio così la vittoria di Biden.

Secondo fonti repubblicane citate dal Washington Post, lo stesso Giuliani sarebbe conscio che il cammino legale è impervio. Ma insiste sull'obiettivo politico, ritardare l'annuncio ufficiale dei risultati e quindi gettare dubbi sulla vittoria del democratico, come prova anche il fatto che Giuliani, affermano sempre fonti, sarebbe in contatto regolare con Stephen Bannon, il controverso ex stratega di Trump, artefice del suo successo elettorale del 2016, finito in manette ad agosto per frode. E nelle scorse settimane bandito da Twitter per aver detto che Anthony Fauci dovrebbe essere decapitato.

Giuliani "è pazzo e veramente crede a quello che dice Bannon", sintetizza una fonte repubblicana. Da parte sua, Bannon ieri nel suo podcast ha detto che Trump deve chiedere ai repubblicani di bloccare la certificazione del voto, cosa che in effetti il presidente avrebbe fatto telefonando di persona, secondo quanto rivelato da alcuni media, ai due funzionari della contea di Detroit (Michigan).