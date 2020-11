Usa 2020 - Biden: sorpasso anche in Pennsylvania. Cnn Trump non concederà la vittoria

Condividi

Dopo la Georgia, Joe Biden ha compiuto il sorpasso anche inche porta in dote 20 seggi elettorali.Il candidato democratico, che mercoledì in Pennsylvania era in ritardo di oltre 600mila voti, ora è avanti di 6.826 voti (di Trump) quando lo scrutinio dei voti è al 95%. Anche in questo caso, come si è verificato in tutti gli altri stati, il candidato democratico è il maggiore beneficiario dei voti inviati per posta e che sono stati conteggiati per ultimi dopo quelli espressi di persona il giorno delle elezioni.Dei 270 voti necessari per ottenere la vittoria, Biden ne ha già conquistati 264 (253 secondo valutazioni più prudenti), mentre Trump è fermo a 214.Joe Biden è davanti al presidente Trump per un migliaio di voti anche in(16 seggi), 49,4% - 49,4% con scrutinio al 99%, mentre lo spoglio prosegue per le ultime schede. Grazie alla popolosa comunità afroamericana che si è mobilitata, si è annullata la distanza tra i due, distanza che giovedì era di 18mila. In Georgia si profila un riconteggio dei voti perché il margine tra i due sfidanti per la presidenza è ridotto. Lo ha detto il segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger durante una conferenza stampa ad Atlanta.In(15 seggi) il presidente uscente è in vantaggio 50% a 48,6% sul candidato democratico, quando si è arrivati al 95% dello scrutinio. Joe Biden è dato attualmente in vantaggio in(6 seggi) con un distacco del 49,8% contro il 48,1% di Trump (92% scrutinato). In(11 seggi) il candidato democratico è in testa per 50% contro il 48,6% di Trump e scrutinio al 93%.Donald Trump non ha intenzione di riconoscere la vittoria alle presidenziali Joe Biden, anche se dovesse perdere in Stati come la Georgia o la Pennsylvania. Lo riferisce la Cnn, facendo riferimento ad alcune conversazioni che il magnate avrebbe avuto con alcuni membri del suo staff, tra cui il capo dello staff Mark Meadows.Il Secret service ha inviato una squadra di rinforzi a Wilmington, in Delaware, per aumentare la protezione attorno a Joe Biden e la sua famiglia. Lo riporta il Washington Post. Si tratta di un chiaro segnale che il candidato democratico sarebbe pronto a tenere il discorso della vittoria nella corsa alla Casa bianca già nelle prossime ore. Un altro indizio è che la sua campagna avrebbe allungato di almeno un giorno l'affitto delle sale del Wilmington convention center, da dove Biden intende parlare al paese una volta eletto presidente."È chiaro che il ticket Biden-Harris vincerà la Casa Bianca". Lo afferma la speaker della camera, Nancy Pelosi, riferendosi a Joe Biden come al "presidente eletto". "Non abbiamo vinto tutte le battaglie alla camera, ma abbiamo vinto la guerra", aggiunge.