Usa 2020 Le elezioni americane viste dal pianeta arabo Sunniti, sciiti, arabi e non arabi. Il mondo islamico è profondamente diviso: e lo è anche sulla prospettiva di chi sarà il nuovo inquilino della Casa Bianca. L'analisi del corrispondente della Rai dal Cairo

di Giuseppe Bonavolontà Il mondo arabo, o forse sarebbe meglio in questo caso estendere il concetto al mondo islamico più in genere, su molte questioni internazionali, è diviso. Spaccature profonde il cui esempio più clamoroso sono i punti di vista diametralmente opposti sulla “pax americana” in Medio Oriente iniziata da Trump con lo spostamento dell’ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme. Proseguita poi con l’apertura di relazioni diplomatiche tra Israele ed Emirati Arabi, Barhein e - è previsto a breve scadenza - con il Sudan. Operazioni teleguidate da Washington in perfetta sincronia con il principale alleato del presidente americano nell’aera, l’Arabia Saudita del prepotente principe ereditario Bin Salman.Se l’Arabia Saudita, per non invischiarsi in altri contenziosi con i Palestinesi e con le espressioni musulmane che li sostengono realmente, non ha fatto aperture sul piano diplomatico, ha voluto mostrare la sua condivisione concedendo ai velivoli civili con la stella di David la possibilità di sorvolare il proprio spazio aereo.Il prezzo pagato dall’amministrazione Trump è stato quasi tutto in termini di armamenti e in piccola parte in seppur generosi finanziamenti. L’esempio più clamoroso: gli Emirati Arabi, che sono il braccio armato della coalizione sunnita con guida a Riad che combatte gli Huti in Yemen e sostiene anche militarmente il fronte di Haftar in Libia, si sono guadagnati la possibilità di acquistare i modernissimi caccia F 35 dagli Stati Uniti con l’assenso ufficiale di Tel Aviv.Il presidente americano dal canto suo ne ha ottenuto in consensi interni perché la commessa significa posti di lavoro ed entrate per l’industria bellica che lo appoggia nel suo paese. Quindi il sostegno di fatto a Trump di questa grande fetta del pianeta islamico è scontato, pur dovendo tenere presente il sostanziale disinteresse delle sue popolazioni poco democraticamente amministrate.All’opposto sono schierati quei paesi sciiti, come l’Iran, che hanno subito più a parole che nei fatti i passi indietro annunciati da Trump per contrastare la politica conciliatoria del predecessore Obama. Al loro fianco ci sono nazioni a maggioranza sunnita – leggasi Qatar - messe all’angolo per le loro simpatie filo iraniane o filo siriane e adesso filo turche. Insomma un intreccio di alleanze che si formano, si disfano e spesso non è facile comprendere.Erdogan, con una serie di mosse alcune delle quali veramente a sorpresa, sembra lavorare sodo per diventare il nuovo leader del dissenso islamico tentando di nascondere la disastrosa condizione economica che pagano i suoi cittadini. E’ in rotta di collisione con Trump che accusa larvatamente di proteggere Fetullah Gulen, il dissidente residente negli Stati Uniti ritenuto la mente del tentato colpo di stato del 2016 in Turchia. Sul terreno nord africano e mediorientale il presidente turco sostiene in modo molto disinvolto chi si attiva contro i paesi dell’area apertamente filoamericani. Come l’Egitto che è al fianco di Haftar in Libia a combattere contro il governo di Tripoli supportato con mezzi e con uomini, regolari e mercenari, da Ankara.Erdogan, alla faccia delle regole internazionali, ha anche siglato un patto con la Libia di Serraj per sfruttare le risorse del Mediterraneo senza tenere in considerazione i diritti dell’Egitto, ma soprattutto della Grecia, di Cipro fino a entrare di prepotenza nelle acque del piccolo e sempre più disastrato Libano. Ma sotto sotto le similitudini tra il sovranismo all’ottomana di Erdogan e il cosiddetto Trumpismo sono tante, tali da far dubitare che, se spettasse a lui indirizzare il voto americano, lo farebbe in favore del moderato ma pur sempre democratico Biden.