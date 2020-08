Mercati Rallenta la corsa delle borse europee

di Marzio Quaglino Ieri le borse vedevano rosa, oggi è già tornata la cautela. E’ mancata la spinta di Wall Street che ieri ha interrotto una serie di sedute in rialzo consecutive. Milano è comunque in rialzo (+0,23%), così come Parigi (+0,36%), mentre Francoforte è piatta (+0,01%). Più marcato invece il rialzo a Londra (+0,61%) dopo il dato sul prodotto interno lordo che nel secondo trimestre è calato del 20%, ma sopra le previsioni degli analisti.Sul listino di Piazza Affari male gli industriali con Pirelli e Chn Industrial in calo entrambe oltre il punto percentuale.Si ferma la discesa dell’oro. Dal massimo storico di 2.070 dollari l’oncia di venerdì, il metallo giallo resta sui valori di chiusura di ieri a quota 1.919.Sul mercato dei cambi Euro stabile sul Dollaro con il cambio a 1,1731.