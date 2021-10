La refurtiva: quattro orologi e una collana d'oro Rapina shock in un ristorante di Casavatore, armi puntate contro famiglie con bambini Un sabato sera drammatico e inaspettato in un ristorante pizzeria a Casavatore, sulla Circumvallazione Esterna di Napoli

Armati, col passamontagna e guanti in lattice per non lasciare tracce, hanno fatto irruzione in un ristorante pizzeria e derubato titolare e clienti: le immagini, riprese dalle telecamere a circuito chiuso del locale 'Un posto al sole', mostrano le fasi della rapina e i volti terrorizzati di madri e padri.Gli autori, di quei minuti drammatici, sono due uomini armati di fucile a pompa e kalashnikov che non hanno esitato a puntare le armi contro le famiglie sedute al tavolo con i bambini. Nessuno scrupolo nel passare dalla cassa, quasi vuota perché erano da poco passate le 22, ai clienti seduti a mangiare la pizza. Vittime, tra gli altri, un genitore che teneva in braccio due bambini e un altro seduto a un tavolo col figlio al suo fianco che ha cercato riparo tra le braccia della madre. La razzia ha fruttato quattro orologi, una catenina d'oro, cellulari e soldi.Le immagini sono state diffuse da Internapoli e Nanotv e rilanciate dal consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli. "Ho parlato con il titolare del locale e mi ha riferito di aver avuto subito una riduzione significativa della clientela - dice Borrelli - si è trattato di un episodio grave: delinquenti armati fino ai denti, la rapina si poteva trasformare in una strage".