vaticano Rapporto McCarrick, il Papa: “Vicinanza alle vittime”

Vicinanza alle vittime degli abusi e impegno per far sì che questa piaga venga sradicata dalla Chiesa. Sono le parole che Papa Francesco, al termine dell’udienza del mercoledì, ha voluto dedicare alla pubblicazione del Rapporto sull’ex cardinale Theodore McCarrick, riconosciuto responsabile di abusi sessuali su minori e dimesso dallo stato clericale nel 2019.“Ieri è stato pubblicato il Rapporto sul doloroso caso dell’ex cardinale Theodore McCarrick - ha detto il Pontefice dopo la catechesi, che si è svolta in collegamento televisivo e streaming dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico - Rinnovo la mia vicinanza alle vittime di ogni abuso e l’impegno della Chiesa per sradicare questo male”.