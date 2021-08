Party abusivo Rave nel viterbese, iniziato il deflusso. Intervento delle forze dell'ordine La stragrande maggioranza delle persone ha abbandonato il luogo della festa. File all'uscita delle campagne di Valentano, dove le forze dell'ordine stanno controllando le auto. La situazione appare tranquilla

Intervento delle forze dell'ordine nell'area del maxi rave party abusivo in corso dal 13 agosto a Valentano (Viterbo).La stragrande maggioranza delle persone presenti al rave sul lago di Mezzano, nell'alta Tuscia viterbese, ha abbandonato il luogo della festa.File chilometriche all'uscita delle campagne di Valentano, dove le forze dell'ordine - con l'ausilio delle unità cinofile - stanno controllando una ad una le auto. Un elicottero, nel frattempo, sorvola la zona. I blindati della Polizia di Stato sono sul luogo del rave. La situazione, al momento, appare tranquilla.Nella serata di ieri, alcune decine di partecipanti erano stati segnalati nel centro storico della confinante Pitigliano (Grosseto), paese in questi giorni affollato di turisti. Secondo quanto si è appreso tra i reduci del rave, alcuni avevano finito i viveri e sono andati in cerca di cibo, taluno si è addormentato accampandosi di fatto nelle strade pubbliche, altri non avevano mezzi per tornare ai luoghi di provenienza e aspettavano la ripresa dei servizi di linea (autobus).La situazione è calma ma viene osservata dalle autorità. "È iniziato il deflusso dal rave - ha spiegato ieri sera il sindaco Giovanni Gentili - e alcuni partecipanti sono arrivati in paese a Pitigliano. Hanno lasciato il rave quelli che erano meno organizzati, senza camper, senza roulotte. Spesso hanno finito le scorte e se ne vanno. Risulta che gli organizzatori prevedevano di far durare il rave dieci giorni ma speriamo che possa concludersi già domani (oggi, ndr), ci sono accordi che operano in questa direzione".Anche i comuni di Manciano e in minor misura Sorano, sul versante della Toscana sono interessati dai flussi di rientro dei reduci del rave party osservati nei loro transiti dalla popolazione locale nelle proprie case.La festa, che ha toccato il picco con 10mila presenze a Ferragosto, è proseguita anche dopo la morte di uno dei partecipanti, ritrovato lunedì nel lago di Mezzano, a poche centinaia di metri dal terreno dove si sta svolgendo il raduno. Un decesso su cui la Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo. Si procede per morte come conseguenza di altro reato. I magistrati sono in attesa dei risultati dell'autopsia disposta per accertare le cause. Si registrano anche 5 ragazzi portati all'ospedale della vicina Pitigliano, per l'abuso di alcol. Quattro sarebbero finiti in coma etilico. "Quando arrivano persone da tutta Europa è impossibile mantenere il distanziamento", dice uno dei partecipanti. "Tutto è organizzato molto bene - sottolinea un altro al volante del suo camper -. Appena ho ricevuto le coordinate dell'evento mi sono messo in viaggio. Dopo due anni la gente ha voglia di sballarsi".Molte le polemiche su come si stia gestendo l'evento. Per il leader della Lega, Matteo Salvini, quel rave "è uno schiaffo al buonsenso e agli italiani che rispettano le regole, eppure il Viminale è immobile. La Lega presenterà una interrogazione". Sulla stessa linea la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: "Nessuno è ancora intervenuto a sgomberare il campo. Lamorgese, ma dove sei?".Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha, invece, affermato: "registro con amarezza la resa dello Stato di fronte al rave party che prosegue sostanzialmente indisturbato". E il deputato del Pd Luca Sani ha parlato di "grave inadempienza da parte del ministero dell'Interno".Di diverso avviso l'Associazione nazionale funzionari di Polizia. "Chi oggi grida allo scandalo e sollecita interventi coatti - ha sottolineato il portavoce Girolamo Lacquaniti - sappia che sta insistendo su una soluzione dove la possibilità di avere feriti gravi o eventi letali è una concreta probabilità".