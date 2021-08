La vicenda Rave party nel viterbese, la destra attacca. Polizia: "Intervenire è rischioso" Diverse automobili hanno lasciato l'area intorno al lago di Mezzano dove da giorni è in corso un rave party. Stando ad alcune fonti, già la notte scorsa alcune centinaia di persone erano andate via dopo i riflettori accessi sull'evento

La situazione all'interno dell'area del Viterbese dove si sta svolgendo un rave party appare abbastanza tranquilla. Mentre una cinquantina di persone continuano a ballare davanti alla parete di casse acustiche allestita, molte altre preferiscono ripararsi dal sole o passeggiare, magari nei pressi del lago di Mezzano, ma senza immergersi nell'acqua. C'è anche chi sta smontando le proprie cose ed è indaffarato nel raccogliere l'immondizia, con interi sacchi di rifiuti che sono stati riempiti e accantonati, pronti per essere portati via.I partecipanti al rave dormono nei camper, nelle roulotte o in tenda. Non si registrano disordini, mentre è praticamente nulla la presenza di mascherine e questo sta destando preoccupazione per un eventuale aumento dei contagi da Covid-19.Colpisce la presenza di molti cani, segno evidente che più di qualcuno ha scelto di partecipare al rave party accompagnato dal suo animale domestico. La zona è presidiata dall'alto da un elicottero della Guardia di finanza, mentre alcune pattuglie della Polizia di Stato stanno circolando lungo il perimetro. Un camion dei vigili del fuoco, invece, staziona a pochi metri dal cuore della festa.I partecipanti vengono da tutta Europa e non è raro imbattersi in targhe tedesche, francesi, polacche, spagnole, olandesi. Alcuni ragazzi parlano di una seconda vittima dopo il giovane annegato nel lago, ma la notizia non è stata confermata né dai carabinieri di Valentano né dal sindaco del Comune viterbese, Stefano Bigiotti."Sono cinque giorni che va avanti il rave party di Mezzano (Viterbo) tra droga, alcol e illegalità. Nonostante sia anche morto un ventiquattrenne, nessuno è ancora intervenuto a sgomberare il campo. Lamorgese (Ministra degli Interni), ma dove sei?", scrive su Fb Giorgia Meloni, presidente di Fratelli D'Italia.invoca la resa dello Stato all'illegalità: "Registro con amarezza la resa dello Stato di fronte al rave party che prosegue sostanzialmente indisturbato a Valentano nei pressi di Viterbo. Gli amministratori locali sono stati schiacciati da questa iniziativa che sta arrecando gravi danni al territorio. Peraltro nel rave party circolano certamente droghe di vario tipo e tutto ciò prosegue senza alcuna azione che stronchi un atto chiaramente illegale e di inaudita violenza nei confronti di un territorio abituato a vivere serenamente".Anche per Giulio Marini di Forza Italia ha espresso la volontà di un intervento immediato: "Quello che sta avvenendo a Valentano, con migliaia di persone ammassate senza alcuna autorizzazione in un terreno privato, all'insaputa del proprietario e senza che nessuno intervenga per ripristinare la legalità, non solo è inaccettabile, ma è addirittura surreale"."Chi oggi grida allo scandalo e sollecita interventi coatti sul rave party del viterbese sappia che sta insistendo su una soluzione dove la possibilità di avere feriti gravi o eventi letali è una concreta probabilità. Per questo, il nostro giudizio sull'operato del questore è assolutamente positivo e gli rivolgiamo la nostra solidarietà e vicinanza", ha dichiarato la portavoce dell'Associazione nazionale funzionari di Polizia, Girolamo Lacquaniti."Siamo consapevoli - spiega Lacquaniti - che le immagini di Viterbo appaiono uno schiaffo alla situazione che viviamo tutti, ma, sotto il profilo tecnico operativo è giusto sottolineare che altre soluzioni contengono concreti rischi di danni molto peggiori". Inoltre, aggiunge, "l'azione di persuasione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza ha portato, ad oggi, all'allontanamento dall'area di circa 1.500 soggetti". "Il terreno privato (non pubblico) oltre ad essere particolarmente vasto - sottolinea il portavoce dell'Anfp - è stato occupato da decine di tir e vede la presenza di migliaia di persone. In più è presente vegetazione secca, facilmente infiammabile. In uno scenario di questo tipo l'intervento prevederebbe un uso della forza che dovrebbe tenere conto dei rischi connessi al movimento di mezzi pesanti tra la folla. In più l'uso dei lacrimogeni rischia d'innescare.