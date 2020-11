Borse Realizzi sui listini europei, debole Wall Street

di Paolo Gila Giornata concitata per i mercati. Sono scattate le prese di beneficio su tutte le borse europee, che hanno risentito dei numeri della pandemia e della revisione delle stime sulla crescita da parte della BCE.Milano ha ceduto lo 0,83% mentre Londra ha perso lo 0,68% e Francoforte l’1 e 24%. La peggiore è stata Parigi che ha lasciato sul terreno l’1 e 52%. A New York (alle ore 17 e 30) il Dow Jones segna -0,52% mentre il Nasdaq perde lo 0,16%.Numerose le società che in Italia hanno presentato le trimestrali. A Piazza Affari gli investitori hanno reagito con acquisti su Poste Italiane (che staccherà il dividendo) mentre hanno messo in vendita Pirelli i cui risultati sono stati sotto le aspettative. Incerta Generali, che invece pur in presenza di dati confortanti, ha annunciato che non staccherà il dividendo.Gli acquisti di titoli di stato da parte della BCE hanno fatto bene allo spread Btp/Bund, sceso a 118 punti base con il rendimento dei nostri decennali allo 0,65%. L’euro viaggia intorno a quota 1 e 18 contro dollaro.