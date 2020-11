"Ci aspettiamo passo indietro dai paesi che hanno posto veto"" Recovery Fund, Misiani: "C'è il rischio di uno slittamento del piano" "Noi sosteniamo la mediazione tra Parlamento europeo e Consiglio", ha detto il viceministro all'Economia

"C'è questo rischio". Così il viceministro dell'Economia Antonio Misiani risponde in un'intervista a Radio Capital sulla possibilità di un ulteriore slittamento del Recovery Fund dopo lo stop di Polonia e Ungheria. "Noi - ha detto Misiani - sosteniamo la mediazione tra Parlamento europeo e Consiglio, è una posizione ragionevole e ci aspettiamo che i governi che pongono il veto tornino sulle loro posizioni "."La posta in gioco è troppo importante", ha rimarcato Misiani, "è molto importante riaffermare lo stato di diritto in tutti e 27 i Paesi dell'Unione".