Recovery fund, verso cabina di regia Conte-Mef-Mise e 6 esperti

Sei "commissari", uno per ogni missione in cui si articolerà il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e un coordinamento affidato a Palazzo Chigi.Il premier Giuseppe Conte prova a definire la "governance" dei piani legati al Recovery e, dopo le tensioni legate a un'ipotesi di cabina di regia a palazzo Chigi, propone una "testa" politica a tre Conte-Gualtieri-Patuanelli, affiancati dal Comitato Interministeriale Ciae, e da sei manager che vigilerebbero sui sei cluster di progetti del Recovery, col potere di sostituirsi ai soggetti attuatori.È l'ipotesi che emerge dalla riunione di governo che si è svolta questo pomeriggio con il premier Conte, i capidelegazione di maggioranza, i ministri dell'Economia, Roberto Gualtieri, e quello degli Affari Europei, Enzo Amendola. Quest'ultimo resterebbe il delegato ai rapporti con l'Ue.Le sei missioni, a loro volta suddivise in cluster (insiemi) di progetti funzionali a realizzare gli obiettivi economico sociali, sono: digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità; istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere e territoriale; salute.Secondo quanto si apprende da altre fonti, tra le ipotesi in campo ci sarebbe anche quella di permettere ai 6 esperti di avvalersi fino a circa 300 persone per collaborare al raggiungimento dell'obiettivo prefissato.