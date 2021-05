"Nessun allargamento del massimo ribasso" Recovery: il decreto in Cdm, resta nodo subappalti La soglia del subbapalto potrebbe arrivare al 50%. In bilico il superbonus per gli alberghi

E' in corso la riunione del Consiglio dei ministri che ha all'ordine del giorno il decreto sulle semplificazioni e sulla governance del Pnrr.Sale al 50% la soglia per i subappalti fino al 31 ottobre 2021, nella bozza del decreto recovery in ingresso in consiglio dei ministri. E' quanto si apprende da diverse fonti di governo. Il testo deve essere ancora discusso in Cdm e dunque non si escludono modifiche. Si tratterebbe comunque di una "fase transitoria". Arriva come "requisito necessario" per le aziende che partecipino alle gare del Recovery plan l'obbligo di assumere una quota, non inferiore al 30%, di giovani under 36 e donne.La soglia del subappalto sale, ma con particolari garanzie. Il contratto di appalto, si legge nella bozza del dl Recovery, "non può essere ceduto", così come l'integrale o "la prevalente" esecuzione dei lavori. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori lo stesso trattamento economico e normativo che avrebbe garantito il contraente principale, incluso il contratto collettivo nazionale. Le stazioni appaltanti devono inoltre assicurare "una più intensa" tutela del lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e "prevenire il rischio.E' di 68 articoli la bozza del decreto Recovery in entrata al consiglio dei ministri di questa sera. Il testo ingloba le norme sulla governance del Pnrr e quelle sulle semplificazioni, dall'accelerazione delle procedure di via al trattamento dei rifiuti. Prevista anche la revisione delle regole sul subappalto con una nuova soglia al 50% e con dettagliate garanzie a favore dei lavoratori e della loro sicurezza. Non compare invece la norma per le 350 assunzioni inserita nelle precedenti versioni del testo.Salta l'estensione del superbonus agli alberghi: secondo quanto si apprende da diverse fonti la misura, che compariva nelle ultime bozze del decreto per il Recovery, è stata stralciata dalla bozza in entrata al Consiglio dei ministri e non dovrebbe trovare posto nella versione finale del provvedimento con le semplificazioni e la governance per il piano di ripresa e resilienza. Arriva invece una estensione a case di cura, ospedali, poliambulatori ma anche collegi, ospizi e caserme.I sindacati avrebbero avanzato le loro proposte, che punterebbero a garantire ai lavoratori in subappalto le stesse condizioni del contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti delle ditte appaltatrici ed escludendo che il trattamento economico e normativo dei lavoratori possano essere elementi su cui giocare nelle proposte alle gare.L'ipotesi prevalente era ancora quella di prolungare la soglia al 40%, già prevista dal decreto semplificazioni del 2020, ma con vincoli precisi per i datori di lavoro. Altro tema in bilico fino all'ultimo sarebbe quello dell'estensione del Superbonus agli alberghi: la norma comparirebbe ancora nella bozza discussa in preconsiglio, ma resterebbero dubbi, anche per i costi della misura.