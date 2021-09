Referendum, Cdm approva dl: ok a proroga fino al 31/10, Lega non vota

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di giustizia e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.Il provvedimento introduce la par condicio per tutti i referendum: le firme potranno essere raccolte fino al 31 ottobre 2021. I ministri della Lega non hanno partecipato al voto in Cdm, perché contrari alla proroga delle raccolta delle firme su alcuni temi, in particolare il referendum sulla cannabis.