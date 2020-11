Arrestati 5 connazionali Reggio Emilia. Aggressione stile arancia meccanica a coppia marocchina Forse le vittime conoscevano i loro aggressioni. È un’ipotesi sulla quale stanno lavorando i Carabinieri



Condividi

Fermati e seviziati tra le campagne di Novellara e Correggio, in provincia di Reggio Emilia. È accaduto la notte scorsa ad una coppia di marocchini.Erano in macchina quando due scooter li hanno bloccati. In 5 sarebbero scesi e avrebbero picchiato a sangue e ferito con un coltello l’uomo, un marocchino di 43 anni. La donna di 37 anni invece è stata trascinata fuori. I 5 avrebbero tentato di violentarla accanto alla macchina, poi è stata portata a bordo di una delle moto in una casa a Correggio dove è stata sottoposta ad altre sevizie.Ad avvertire i Carabineri un vicino che ha sentito le urla della donna. I militari hanno fatto irruzione nell’appartamento e hanno arrestato 5 persone - tra cui una donna - tutti marocchini. L’accusa concorso in lesioni personali aggravate, sequestro di persona, violenza privata e violenza sessuale.Ancora da capire il movente dell'aggressione. Le due vittime sono state portate in ospedale a Guastalla per poi essere trasferite al Maggiore di Parma dove sono stati ricoverati in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Una delle ipotesi su cui stanno lavorando i Carabinieri è che le vittime conoscessero i loro aggressori. Sequestrati abiti sporchi di sangue e diversi armi usate per le sevizie.