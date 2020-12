Ambiente Regione Lazio e Poste italiane insieme per riqualificare un tratto del Tevere a Roma Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane e Giuseppe Lasco, Condirettore Generale di Poste Italiane, illustrano i contenuti di un progetto per la riqualificazione e il rinnovamento di un’area del fiume Tevere

Attualmente in uno stato di quasi abbandono, l’area in questione ha una consistenza di circa 24.000 mq, ed è inquadrata nel cosiddetto ’’Asse della Musica’, che dall’Auditorium di Renzo Piano attraversa il Palazzetto di Nervi, il MAXXI di Zaha Hadid e il Teatro Olimpico per poi oltrepassare il fiume Tevere sullo sfondo della collina di Monte Mario, in una delle più importanti zone dell'intera area demaniale fluviale.Questi i principali interventi previsti:• realizzazione del nuovo “parco fluviale” con la creazione di un arboreto fluviale, di ripascimento delle sponde, compatibile con le caratteristiche e vocazioni floristiche del luogo;• installazione di un tappeto-Playground: spazio pavimentato destinato a giochi (circa 2.230 mq);• ripristino del disegno originario delle aiuole del giardino storico esistente e integrazione della vegetazione;• allestimento di una rete di percorsi pedonali che connettono gli spazi destinati alle diverse attività ricreative e ludiche previste;• allestimento di una rete di percorsi naturalistici nell'arboreto fluviale e predisposizione di un’area dedicata alla passeggiata a ridosso del fiume;• recupero e/o ripristino dei manufatti esistenti e parti integranti del disegno originario, tra cui la lunga e continua balaustra parallela al fiume, le tribune sul terrapieno dell'argine, le fontane, le panchine, i vasi, i gruppi scultorei e gli altri elementi decorativi;• recupero dell’area destinata alla Piazza d'Acqua disponibile ad accogliere giochi d'acqua;• soluzioni per l’efficientamento energetico e a tecniche di risparmio idrico per il sistema di irrigazione• miglioramento sismico strutturale e restauro conservativo dell’involucro esterno della “Casina Sportiva” che interesserà le facciate, gli intonaci, gli stucchi, i rivestimenti e le coperture con ristrutturazione degli interni dell’edificio.Una volta terminati i lavori, l’area sarà messa a disposizione delle scuole primarie e secondarie. Le visite potranno essere su prenotazione secondo calendario da stabilire, durante l’anno scolastico e saranno accompagnate da guide, oltre ad essere completamente gratuite. Sarà un viaggio, in totale sicurezza, sospeso tra la storia e l’ambiente nel cuore di una delle aree più belle della città e a pochi metri dalle sponde del fiume Tevere.