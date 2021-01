Il rimpasto Regione Lombardia: in giunta arriva Moratti, fuori Gallera

Domani sarà presentata la nuova giunta della Regione Lombardia, in cui farà il suo ingresso Letizia Moratti come vicepresidente ed assessore al Welfare. Lascia invece la giunta, a quanto si apprende, l'attuale assessore Giulio Gallera, che ha rifiutato un ruolo da sottosegretario.Per Forza Italia, oltre a Moratti, restano in giunta gli altri tre assessori già presenti: Melania Rizzoli, che resta all'istruzione, Alessandro Mattinzoli che dalle Attività produttive dovrebbe passare all'Housing sociale (mentre l'attuale assessore alla Casa, il leghista Stefano Bolognini, assume fra le sue deleghe quella allo sviluppo dell'area metropolitana), e Fabrizio Sala che perde il ruolo di vicepresidente.Era quello interno a Forza Italia il nodo principale da sciogliere dopo la decisione di Fratelli d'Italia di confermare i suoi due assessori - Riccardo De Corato alla Sicurezza e Lara Magoni al Turismo - e quella della Lega di sostituire Silvia Piani alla Famiglia con Alessandra Locatelli in una sorta di 'super' assessorato alle politiche sociali e disabilità.Ingresso anche per Giudo Guidesi con un assessorato economico di peso, essenziale per aiutare e rilanciare le imprese, allo Sviluppo economico.