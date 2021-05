No della Corte dei Conti a finanziamento vaccino Reithera, fonti Mise: piano di produzione va avanti Ministero: attese le motivazioni dalla Corte. Reithera: la decisione blocca l'impegno delle parti governative

"Il piano per la produzione dei vaccini va avanti, non dipende da questo evento. Il Mise attende le motivazioni della decisione della Corte dei Conti, arrivata l'11 maggio scorso su un decreto interministeriale del 25 gennaio 2021". Lo si apprende da fonti del ministero dopo la decisione dei giudici contabili di non registrare il decreto per la produzione del vaccino italiano ReiThera.

In una nota, la Corte dei Conti ha comunicato oggi di aver deliberato "di ricusare il visto sul decreto relativo all'approvazione dell'Accordo di sviluppo sottoscritto in data 17 febbraio 2021 dal ministero dello Sviluppo economico, da Invitalia spa e dalla Società ReiThera srl, volto a sostenere il programma di sviluppo industriale da realizzare presso lo stabilimento produttivo sito in Castel Romano".

Reithera: "La decisione della Corte dei Conti blocca l'impegno preso da parti governative"

"Prendiamo atto della decisione dei Corte dei Conti, che blocca di fatto l'impegno preso a suo tempo dalle parti governative. Aspettiamo di conoscerne i rilievi per valutare gli impatti che questa avrà sull'operatività di ReiThera". E' quanto si legge in una nota diramata da Reithera.

Lega: Regione Lazio chiarisca finanziamento a Reithera

"I dubbi sulla sperimentazione del vaccino Reithera inseriti in una mia interrogazione protocollata nei giorni scorsi in Regione Lazio, indirizzata al presidente Zingaretti e all'assessore alla Salute D'Amato, trovano riscontro nelle motivazioni della Corte dei Conti. Siamo quindi in attesa di chiarimenti per capire, ancora una volta, che fine abbiano fatto i cinque milioni di euro stanziati al fine di realizzare il nuovo vaccino". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega alla Regione Lazio.

FdI: eredità Conte-Arcuri pesa come un macigno

"La bocciatura da parte della Corte dei Conti sul vaccino Reithera conferma una volta ancora la totale incapacità della gestione Conte-Arcuri-Speranza. Un trio che ha determinato ritardi nel reperimento dei vaccini, campagne multimilionarie con archistar poi ritirate e infine investimenti sbagliati che oggi ricadono soprattutto sul governatore Zingaretti. Un altro scandalo, dopo le mascherine cinesi e la concorsopoli piddina, sul quale il gruppo regionale di Fdi con il capogruppo Ghera e il consigliere Maselli hanno fatto un'interrogazione che depositerò anche io. Ci sono tutti gli elementi per una bella inchiesta della magistratura a tutti i livelli amministrativi. Se solo fosse più attenta". E' quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.