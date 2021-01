L'intervista Renzi: Conte non ha i numeri? Si va al Quirinale e si fa un altro governo Il leader di Italia Viva replica all'indomani del ritiro dal governo

"Ho scoperto che avrei anche truccato le elezioni in America, mi possono dire quello che vogliono, chiedo solo più soldi per la sanità e che quando si fa un documento si legga, l'avevano approvato senza leggerlo". Lo dice il leader di Iv, Matteo Renzi, a "Dritto e Rovescio" su Rete Quattro, all'indomani del ritiro dal governo della delegazione del suo partito.E al ministro degli Esteri replica: "Non sono più interlocutore di Di Maio? Bene, allora avrà tempo per occuparsi di politica estera. Non si tocca più palla in Libia, non si parla più di rapporti con la Cina, in America si sbaglia interlocutore".L'ex premier aggiunge: "Se io sto fuori? Io sto fuori. Se loro hanno i numeri, questa è la democrazia parlamentare che vince. Tanto di cappello. Ma se i numeri non ce l'hanno, si andrà al Quirinale e si farà un altro governo". "Martedì 1, X o 2. Se Conte ottiene 161 voti ha vinto e governa, poi voglio vedere come. Se invece non arriva a 161 si fa un governo diverso e si arriva al 2023. Alle elezioni si va al 2023, vanno aperte le scuole, non le urne". E aggiunge: "Durante una pandemia esiste ancora la democrazia o bisogna interromperla? Faccio questa domanda...".Infine: "Martedì in Senato parlerà il presidente del Consiglio, uno che cambia maggioranza, e per noi Teresa Bellanova, una che in nome delle idee ha lasciato la poltrona, l'esatto opposto di chi per la poltrona un giorno è amico di Trump e uno di Biden, uno per i Dl Salvini e poi li cancella".