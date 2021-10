Quasi 3 milioni di over 50 ancora senza prima dose Report Governo, 8,4 milioni italiani over 12 senza vaccino Si tratta del 15,54% della popolazione vaccinabile

Sono ancora 8.393.051 gli italiani over 12 che non hanno ricevuto alcuna dose del vaccino anti-Covid. Si tratta del 15,54% della popolazione vaccinabile. E' quanto emerge dal report settimanale della struttura del Commissario Francesco Figliuolo. Di questi, 2.987.859 sono ultracinquantenni, 3.996.994 nella fascia di età dei 20-49 anni e 1.408.268 in quella dei 12-19 anni.La percentuale di ventenni vaccinati è più alta rispetto a quella che si rileva nella fascia d'età 40-49 anni: dal report settimanale sulla campagna vaccinale del commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo emerge infatti che sono 4.641.642 (77,18%) i giovani tra i 20 e i 29 anni che hanno ricevuto due dosi di vaccino anti Covid, mentre nella fascia d'eta' tra i 40 e i 49 anni il dato è pari a 6.600.992, ossia il 75,12%. Per quanto riguarda invece chi ha tra i 30 e i 39 anni d'età, il report parla di 4.917.807 (72,38%) persone con ciclo vaccinale completo.