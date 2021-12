Il report annuale Reporter senza Frontiere: "Record di giornalisti detenuti nel mondo, sono 488" Il bilancio di Reporter Senza Frontiere nel 2021 registra un numero record di giornalisti detenuti. "Mai così tanti dalla creazione del rapporto nel 1995 - si legge nel comunicato - della Ong"

Condividi

Sono 488 gli operatori dell'informazione che risultano attualmente reclusi nelle carceri del mondo a causa del loro lavoro. Un numero superiore ad ogni stima mai registrata da quanto, cinque anni fa, Reporter senza Frontiere iniziò a raccogliere dati sulle persecuzioni contro i giornalisti.​"Questo aumento significativo del numero delle detenzioni arbitrarie è provocato in particolare da 3 Paesi i cui governi sono indifferenti al desiderio di democrazia dei loro cittadini", prosegue il rapporto. In Myanmar, dove lo scorso febbraio i militari hanno ripreso il potere con un colpo di Stato, attualmente vi sono 53 giornalisti in prigione, mentre lo scorso anno erano solo 2.La Cina è il paese che detiene nelle proprie carceri il maggior numero di reporter, 127, e a riguardo il dito viene puntato soprattutto sulla crisi in corso a Hong Kong con il relativo giro di vote sulla stampa. Seguono Myanmar (53), Vietnam (43), Bielorussia (32) e Arabia Saudita (31).Di segno opposto invece i numeri sulle uccisioni: 46, il più basso nello stesso lasso di tempo. La cosa, spiega un dossier di Reporter senza Frontiere pubblicato a Parigi, è dovuta principalmente alla relativa stabilizzazione del Medio Oriente negli ultimi mesi. Il numero delle reclusioni, viceversa, è cresciuto in un anno del 20 percento a causa delle tensioni in Myanmar, Hong Kong e Bielorussia. Spicca inoltre il fatto che mai così tante donne sono risultate imprigionate, 60.Messico e Afghanistan restano i due paesi più pericolosi per i giornalisti quest'anno, con rispettivamente 7 e 6 morti, seguiti da Yemen e India al terzo posto, con 4 giornalisti uccisi ciascuno.