Resi pubblici i dati del vaccino Pfizer: è efficace al 95% La prestigiosa rivista New England Journal of Medicine definisce "impressionanti" i risultati e "un trionfo"

Sul New England Journal of Medicine sono stati resi noti i dati del, che risulta efficace al 95% (con un intervallo compreso fra il 90,3% e il 97,6%). La sperimentazione ha riguardato 43.548 persone (persone di età pari o superiore a 16 anni), metà delle quali hanno ricevuto il vaccino, identificato dalla sigla BNT162b2, e metà il placebo (una sostanza priva di principi attivi, ndr).La sicurezza per un tempo mediano di 2 mesi è stata simile a quella di altri vaccini virali", si legge nell'articolo. Il candidato vaccino ha mostrato "un'efficacia simile, generalmente compresa tra il 90% e il 100%, in sottogruppi definiti per età, sesso, etnia, indice di massa corporea e presenza di condizioni coesistenti". Come effetti collaterali sono stati osservati ", da lieve a moderato, al sito di iniezione,. L'incidenza di eventi avversi gravi è stata bassa e simile nei gruppi vaccino e placebo".Sulla rivista c'è anche un editoriale di accompagnamento che definisce "impressionanti" i risultati e "un trionfo": "Per sviluppare la maggioranza dei vaccini sono stati necessari decenni - osservano gli autori - mentre in questo caso è probabile che nell'arco di un anno si passi dal concepimento all'uso su larga scala"."Ora vaccinazione, e subito. Vi avevo detto di tenere la bottiglia in fresco, e ho avuto ragione", scrive su Twitter il virologo, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, postando un articolo in cui - sul sito 'MedicalFacts' - commenta i risultati dopo essere stati annunciati nelle scorse settimane.