Rialzi in Borsa, doppia tregua sul gas e sul debito Usa

di Fabrizio Patti Nuovo cambio di fronte sui mercati. Dopo il calo di ieri oggi gli indici tornano a salire: +1% per l'indice Ftse Mib di Milano; il bilancio della settimana è positivo di quasi un punto percentuale.Nel resto d'Europa Londra +1%, Francoforte e Parigi +1,10%.Molto positive anche le borse asiatiche, a partire da Hong Kong, +2,60% grazie al recupero nel settore immobiliare.A muovere i mercati è però in primo luogo il prezzo dei beni energetici: il petrolio ieri è arrivato a toccare con il Brent del mare del Nord gli 83 dollari al barile, per poi scendere poco sotto 81.Il prezzo del gas martedì è salito del 9,47% (fino a 6,4 dollari per milione di unità termiche britanniche), per poi scendere ieri del 10 per cento. Oggi -1,6%, a quota 5,58 dollari.Ieri la svolta è arrivata a metà giornata, quando il presidente russo Putin ha detto che la società Gazprom ha aumentato dell'8 per cento le forniture verso l'Europa. Da inizio anno l'incremento rimane tuttavia del 125 per cento.A migliorare il quadro anche alcune notizie dagli Stati Uniti: il dato migliore delle attese sugli occupati nel settore privato a settembre: +568mila, secondo le stime Adp, oltre 100mila in più del previsto. E il compromesso che si delinea tra democratici e repubblicani su un superamento, seppure temporaneo, dell'indebitamento pubblico. Annunci che hanno permesso di far abbassare il rendimento dei titoli di Stato americani, ora all'1,53%, dopo aver sfiorato ieri l'1,57%. Senza accordo, aveva avvertito la segretaria al Tesoro Janet Yellen, ci sarebbe una recessione.Tra i titoli a Piazza Affari, maggiori rialzi per Enel (+2,32%) e Moncler (+1,72%), maggiori ribassi per Diasorin (-0,74%) e Saipem (-1,43%).