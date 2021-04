ITALIA

L'appello Riapertura delle scuole al 100%, Presidi: "In molte aule distanziamento impossibile" Il 26 aprile si torna a scuola in presenza per 8 studenti su 10

Scuola. Da lunedì rientrano in classe 8 alunni su 10, oltre 1,5 milioni restano in Dad

Scuola. Da lunedì rientrano in classe 8 alunni su 10, oltre 1,5 milioni restano in Dad Scuola, presidi: "Sì alla riapertura, ma in sicurezza"

Scuola, presidi: "Sì alla riapertura, ma in sicurezza" Scuola, Giannelli (Associazione presidi): vaccini ai prof non è un privilegio, ci faremo sentire

Scuola, Giannelli (Associazione presidi): vaccini ai prof non è un privilegio, ci faremo sentire Scuola: su Dad la procura di Genova apre un fascicolo dopo l'esposto

Scuola: su Dad la procura di Genova apre un fascicolo dopo l'esposto Speranza: "Riaperture graduali e priorità alla scuola" Condividi "La scuola è un luogo naturale di assembramento. Se si tornasse al 100% in molte aule non sarà possibile rispettare il metro di distanziamento. In questo caso la scuola si vedrà costretta a ridurre la presenza dei ragazzi e alternarla alla dad, facendo rotazioni. Bisogna valutare questo rischio", spiega Antonello Giannelli presidente dell'Anp (Associazione nazionale presidi).



Riguardo al rientro a scuola dal 26 aprile, Giannelli spiega che "abbiamo un aspetto positivo che è migliorato, quello della percentuale di personale scolastico che ha ricevuto la prima dose, ovvero 3 su 4. L'aspetto criticabile è la sospensione del piano vaccinale nei confronti del mondo della scuola che riguarda 1,5 milioni di persone, per procedere invece con fasce d'età. Dovrebbe essere invece fatto parallelamente. Tra gli aspetti negativi ci sono sempre i trasporti, tema che riguarda soprattutto gli alunni superiori perché i più piccoli hanno la scuola vicino casa. Ci sono 390 milioni di euro per i trasporti, ma quando ne vedremo gli effetti? C'è poi il tema del piano di screening degli studenti basato sui tamponi rapidi che ancora naviga in alto mare", conclude Giannelli. "La scuola è un luogo naturale di assembramento. Se si tornasse al 100% in molte aule non sarà possibile rispettare il metro di distanziamento. In questo caso la scuola si vedrà costretta a ridurre la presenza dei ragazzi e alternarla alla dad, facendo rotazioni. Bisogna valutare questo rischio", spiega Antonello Giannelli presidente dell'Anp (Associazione nazionale presidi).Riguardo al rientro a scuola dal 26 aprile, Giannelli spiega che "abbiamo un aspetto positivo che è migliorato, quello della percentuale di personale scolastico che ha ricevuto la prima dose, ovvero 3 su 4. L'aspetto criticabile è la sospensione del piano vaccinale nei confronti del mondo della scuola che riguarda 1,5 milioni di persone, per procedere invece con fasce d'età. Dovrebbe essere invece fatto parallelamente. Tra gli aspetti negativi ci sono sempre i trasporti, tema che riguarda soprattutto gli alunni superiori perché i più piccoli hanno la scuola vicino casa. Ci sono 390 milioni di euro per i trasporti, ma quando ne vedremo gli effetti? C'è poi il tema del piano di screening degli studenti basato sui tamponi rapidi che ancora naviga in alto mare", conclude Giannelli.

