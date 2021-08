Su di lui un mandato d’arresto europeo Ricercato in fuga dopo aver rapito le 3 figlie, arrestato a Mazara Vallo Poche settimane prima della sua fuga l’uomo, in Francia, aveva con altri 3 complici rapinato una coppia violentato la moglie per farsi consegnare tutti i beni valore

Condividi

Una fuga dove ha trascinato anche le 3 figlie, affidate in via esclusiva all'ex moglie che vive in un paesino nel sud della Francia. Una fuga finita a Mazara del Vallo, dove una persona lo ha riconosciuto dalle foto segnaletiche, mentre cercava di salire su un pullman.Il tunisino di 40 anni, è stato arrestato dai Carabinieri a Mazara del Vallo. L’uomo sul quale pendeva un mandato d’arreso europeo, deve rispondere di rapina aggravata, violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona.Secondo gli investigatori transalpini, alcune settimane fa in Francia, con altri tre complici, l'uomo aveva commesso una rapina in abitazione e violentato la moglie del proprietario di casa per costringerlo a consegnare tutti i beni di valore in suo possesso. L’ex moglie non aveva avuto più notizie delle figlie e, avendo timore che l'ex marito potesse fuggire in Italia per poi raggiungere la Tunisia, si era rivolta al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri per chiedere aiuto. Dopo la segnalazione sono scattate le ricerche in tutta Italia, con l'invio delle foto segnaletiche dell'uomo e delle bimbe a tutte le caserme.Da qui il riconoscimento dell’uomo e delle tre figlie alla stazione dei pullman di Mazara del Vallo, in Sicilia. Le bimbe sono state affidate a una comunità per minori in attesa che la madre, avvisata dalla gendarmeria francese, possa presto riabbracciarle. La donna prederà il primo volo utile per raggiungere la Sicilia. Il tunisino si trova ora nel carcere di Trapani, nella sezione speciale dedicata ai sex offender.