New York Ricoverato Robert Trump, fratello del presidente degli Stati Uniti. "E' in condizioni molto gravi" Secondo i media il presidente andrà a visitarlo a New York

Robert Trump, il fratello minore del presidente americano, è stato ricoverato in un ospedale di New York. Lo riportano i media americani, secondo i quali Donald Trump si recherà nelle prossime ore a trovarlo in ospedale.L'addetto stampa della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha confermato il ricovero in ospedale a ABC News, aggiungendo che il presidente e suo fratello "hanno un ottimo rapporto" e che il presidente fornirà ulteriori dettagli in seguito. Fonti hanno detto ad ABC News che il presidente dovrebbe visitare suo fratello oggi.A giugno, Robert Trump è stato ricoverato nell'unità di terapia intensiva dell'ospedale Mount Sinai di New York per più di una settimana