Kiev Ricoverato il presidente ucraino Zelensky: lunedì scorso aveva contratto il coronavirus

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ammalatosi di recente di Covid-19, è stato ricoverato in ospedale da dove, però, continua a lavorare in una stanza speciale attrezzata ad hoc. Lo ha comunicato Mikhail Podolyak, consigliere dell'ufficio presidenziale, come riporta la testata Ukrainskaya Pravda."Inizialmente era andato a casa, ma poi ha deciso di trasferirsi all'ospedale Feofania. Per isolarsi con cura e non infettare nessuno" ha detto la portavoce della presidenza ucraina."Ci sono condizioni migliori per i pazienti. Niente di grave" ha aggiunto in relazione allo stato di salute del presidente.Lunedì Zelenskiy aveva annunciato di essere positivo al coronavirus. Sono stati contagiati anche il ministro delle Finanze, il ministro degli Interni e il capo di gabinetto del presidente.