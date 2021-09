POLITICA

2021/09/14 22:03

Giustizia Riforma del processo civile, via libera in commissione: il testo in aula al Senato Si tratta dell'ultimo passaggio in Commissione della riforma

La Commissione Giustizia del Senato ha votato il mandato al relatore della riforma del processo civile.



Si tratta dell'ultimo passaggio in Commissione della riforma che approda in Aula domani. Dopo l'ok del Senato, servira' anche il voto della Camera. La Commissione Giustizia del Senato ha votato il mandato al relatore della riforma del processo civile.Si tratta dell'ultimo passaggio in Commissione della riforma che approda in Aula domani. Dopo l'ok del Senato, servira' anche il voto della Camera.

