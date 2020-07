Mercati Rimbalzo fallito, chiusure in calo

di Michela Coricelli Il crollo del Pil in tutta l'Eurozona, le incertezze e i timori legati alla pandemia, le semestrali che deludono gli investitori: un mix di fattori che spinge giù i mercati.L'atteso rimbalzo non c'è stato, la volatilità continua. Dopo una seduta in gran parte positiva, nello sforzo di archiviare i tonfi di ieri, le borse europee girano in negativo e terminano in calo. E non sono perdite modeste. Milano cede lo 0,71%, Londra l'1,14%, Parigi l'1,43%, Francoforte lo 0,54% e Madrid l'1,33%.A Wall Street il clima è differente. Nonostante anche gli Usa facciano i conti con dati macroeconomici poco incoraggianti (uno storico crollo del Pil), il Nasdaq - titoli tecnologici - continua a correre a +0,70%, mentre il Dow Jones cede mezzo punto.L'euro ha guadagnato il 5% sul dollaro in quest'ultimo mese e il cambio è di 1,18. L'oro vola a 1.974 dollari l'oncia.