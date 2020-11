La bambina è incita di 8 mesi Rimini, 23enne violenta la cugina di 12 anni:arrestato Dalle indagini dei Carabinieri è emerso che il giovane avrebbe compiuto abusi su un’altra cugina, sempre di 12 anni

Le violenze in quei lunghi pomeriggi passati da soli in casa. Parte da qui il racconto della 12enne di Rimini violentata dal cugino, un ragazzo di 23 anni. Il giovane, che si era rifugiato a Firenze, è stato trovato dai Carabinieri. Ora è nel carcere fiorentino di Sollicciano in stato di fermo. Le accuse: atti sessuali con minori e violenza sessuale aggravata.La denuncia è stata fatta dai genitori della 12enne dopo una visita dal pediatra. Il medico insospettito da un rigonfiamento all'addome, aveva infatti sottoposto la bambina ad altri esami scoprendo così che era incinta di 8 mesi.Da qui è crollato il muro del silenzio e la 12enne ha raccontato tutto passo dopo passo. Durante le indagini i Carabinieri hanno scoperto che il 23enne avrebbe abusato anche di un'altra cugina, sempre di 12 anni.